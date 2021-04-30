Горняк22: Алтайский суд отправил в СИЗО жестокую опекуншу троих детей

В Алтайском крае суд отправил на 2 месяца в СИЗО опекуншу троих детей из Камня-на-Оби. 43-летней женщине предъявлено обвинение в истязании ребенка, сообщили в региональном Следкоме.

Следствие выяснило, что она измывалась над мальчиком 2008 года рождения с января 2020 года по апрель 2021 года. Ребенка жительница Камня-на-Оби взяла под опеку. Более года женщина избивала и оскорбляла его.

Также она воспитывала в замещающей семье еще двоих детей – в возрасте 14-ти и 10 лет. Сейчас все трое помещены в специализированный детский центр.

Следователи выясняют, стали ли и другие двое детей жертвами домашнего насилия.

Новости Камня-на-Оби | Каменский район

Алтайская правда