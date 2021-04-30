Горняк22: СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего алтайской школы от снежной глыбы

В Алтайском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ после гибели рабочего школы от падения снежной глыбы. Сам инцидент произошел в конце февраля 2021 года в Рубцовском районе.

В последние дни зимы на рабочего с крыши здания общеобразовательного учреждения упала снежная наледь. Мужчина получил травму головы и разрывы внутренних органов. От полученных травм он скончался.

«В ходе проверки выяснилось, что должностные лица школы нарушили инструкции. Не была надлежащим образом организована уборку снега и наледи с крыши школы», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Рубцовский район

Алтайская правда