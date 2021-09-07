Горняк22: В Сибири нашли тело пропавшего без вести 25-летнего актера
Максим Герцев Фото: instagram.com/germaxx
Молодой актер театра для детей и молодежи Максим Герцев уехал из дома на своем автомобиле 3 сентября и перестал выходить на связь
В Кемерове трагически погиб 25-летний актер Максим Герцев. Новость об его исчезновении появилась в чате регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщает «КП».
3 сентября молодой человек уехал из дома на своем автомобиле в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу, когда он перестал отвечать на телефонные звонки.
Его поисками, которые продолжались в течение двух дней, занялись волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс». 5 сентября в группе отряда появилась запись: «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким».
Тело молодого человека нашли на территории дачных участков на окраине Кемерова. Сначала волонтеры обнаружили машину, а потом и самого актера. Сообщается, что Максим Герцев, вероятно, ушел из жизни добровольно.
По факту смерти СК Кузбасса проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее «Толк» сообщал, что в Кузбассе продолжаются поиски 16-летней девочки, которая пропала без вести в июле.