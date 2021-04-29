Горняк22: Алтайские таможенники задержали на границе 30 кг санкционных конфет из Украины
Алтайские таможенники пресекли попытку ввоза санкционных кондитерских изделий украинского производства из Республики Казахстан.
При осмотре автомобиля, въезжавшего из Казахстана, алтайские таможенники обнаружили четыре коробки с конфетами общим весом более 30 кг. Согласно маркировке производителем является Украина.
В отношении гражданина РФ, который пытался ввести санкционные товары, возбуждено дело об административном правонарушении. Кондитерские изделия изъяты, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.
И это уже не первая попытка ввоза продукции украинского производства. Так, в 2020 на границе задержали 34 холодильных витрин и 1600 кг кондитерских изделий.