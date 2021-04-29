ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайские таможенники задержали на границе 30 кг санкционных конфет из Украины

Горняк22
16 часов Ago

Алтайские таможенники пресекли попытку ввоза санкционных кондитерских изделий украинского производства из Республики Казахстан.

При осмотре автомобиля, въезжавшего из Казахстана, алтайские таможенники обнаружили четыре коробки с конфетами общим весом более 30 кг. Согласно маркировке производителем является Украина.

В отношении гражданина РФ, который пытался ввести санкционные товары, возбуждено дело об административном правонарушении. Кондитерские изделия изъяты, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

И это уже не первая попытка ввоза продукции украинского производства. Так, в 2020 на границе задержали 34 холодильных витрин и 1600 кг кондитерских изделий.

Алтайская правда

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