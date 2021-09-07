Горняк22: Почти полсотни человек пострадали в ДТП по вине водителей автобусов на Алтае

Автобус Фото: pixabay.com

Наибольшее опасение вызывают нелегальные перевозки пассажиров междугородных и пригородных маршрутов, отметили в полиции

49 человек пострадали в авариях по вине водителей автобусов в Алтайском крае за семь месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что всего за это время произошло 46 таких ДТП.

С начала года полицейские выявили 78 административных правонарушений, допущенных водителями автобусов, в том числе один случай эксплуатации машины с технеисправностями.

Ранее «Толк» сообщал о том, что барнаульские автобусы могут в принудительном порядке оборудовать видеокамерами.

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