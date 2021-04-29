Горняк22: 19-летнего жителя Алтая будут судить за показ интимного фото подруги

Молодому жителю Алтайского края предъявили обвинение в хранении и распространении детской порнографии, а также нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным регионального Следкома, в период с 2016 по 2018 годы 19-летний парень из Баевского района получил от юной подруги интимное фото и оставил у себя в телефоне. В феврале 2020 года он переписывался по интернету со знакомой, которой не было 18 лет, и отправил ей тот снимок. Также он рассказал некую тайну из частной жизни той, что позировала на фото.

Во время предварительного следствия парень не признал вину. Однако следователи утверждают, что собрали против него достаточно доказательств.

Баевский район

Алтайская правда