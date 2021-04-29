ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: На Алтае девушка без прав угнала джип своего приятеля

Горняк22
16 часов Ago

Житель Новоалтайска рассказал полиции, что его старая знакомая угнала джип. Перед этим женщина выпила алкоголь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка 1996 года рождения встретилась с приятелем, которого давно не видела. Мужчина угостил подругу спиртным, а сам пить не стал.

Они сидели в его Mitsubishi Pajero, и вдруг девушка попросилась на водительское сиденье. Она хотела, чтобы ей провели инструктаж по вождению, якобы не трогаясь с места. Но, когда мужчина вышел из машины, чтобы снова сесть за руль, женщина неожиданно завела транспорт и куда-то уехала.

Угонщицу задержали на выезде из Новоалтайска. Водительских прав у нее нет. Совершила угон, чтобы потрепать нервы приятелю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. С неё взяли подписку о невыезде.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Новости Новоалтайска 

Алтайская правда

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