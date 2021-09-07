Горняк22: Иткульский спиртзавод будет выпускать джин и настойки

Алкогольные напитки Фото: pixabay.com

Недавно часть продукции завода получила марку «органик» – зерно, использованное в процессе производства, экологически чистое и не имеет следов пестицидов

Иткульский спиртзавод со следующего года намерен начать выпуск настоек из местных трав и ягод. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

«Мы уже инвестируем в производство таких напитков, как джин и настойки, и планируем развивать предприятие дальше», – сообщила ресурсу директор по развитию бизнеса группы компаний Marussia Bevereges Эда Паулсен.

Через шесть лет на предприятии намерены наладить производство виски, которое ранее уже анонсировали.

Иткульский завод признали несостоятельным в 2019 году из-за банкротства владеющего им на тот момент алкохолдинга «Кристалл-Лефортово». После кризиса и простоев местным властям удалось договориться о перепродаже предприятия – 100% акций вместе с долгами выкупила крупнейшая корпорация Marussia Bevereges. Сейчас здесь работают около 300 сотрудников.

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