ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Экс-глава алтайского сельсовета незаконно присвоила земельный участок

Горняк22
16 часов Ago

Вынесен приговор бывшей главе одного из сельских советов Тальменского района. Пользуясь своим служебным положением, она присвоила земельный участок, а также помогла получить еще один своей знакомой.

В 2015 году женщина, являясь в то время главой муниципального образования, изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги администрации сельсовета. Согласно этому подложному документу, она стала собственницей земельного участка стоимостью более 475 тыс. рублей. На его основании она получила государственную регистрацию права на данный участок. Кроме того, в 2016 году аналогичным образом она помогла получить земельный участок, который стоил более 180 тысяч рублей, своей знакомой.

Женщина свою вину признала. Следствием наложен арест на ее земельный участок, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Суд приговорил экс-чиновницу к 1 году 10 месяцев лишения свободы условно с лишением права на полтора года занимать определенные должности.

Тальменский район 

Алтайская правда

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