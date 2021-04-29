Горняк22: Жительницу Барнаула судили за то, что обнародовала переписку мужа с любовницей

В Барнауле суд вынес приговор ревнивой женщине, которая залезла в переписку мужа с любовницей, а потом выложила скрин в соцсети.

Как сообщает региональный следком, тайна переписки была нарушена весной прошлого года. 31-летняя жительница краевой столицы заподозрила супруга в измене. Она взяла его телефон и, подбирая пароли, вошла в один из мессенджеров. Там нашла переписку с другой девушкой.

Текст женщина сфотографировала и выложила на свою страницу в соцсети. После это потерпевший написал на жену заявление. Та признала вину, оправдывая свои действия ревностью. Суд приговорил ее к штрафу в 10 тыс. рублей.

Барнаул

Алтайская правда