ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительницу Барнаула судили за то, что обнародовала переписку мужа с любовницей

Горняк22
16 часов Ago

В Барнауле суд вынес приговор ревнивой женщине, которая залезла в переписку мужа с любовницей, а потом выложила скрин в соцсети.

Как сообщает региональный следком, тайна переписки была нарушена весной прошлого года. 31-летняя жительница краевой столицы заподозрила супруга в измене. Она взяла его телефон и, подбирая пароли, вошла в один из мессенджеров. Там нашла переписку с другой девушкой.

Текст женщина сфотографировала и выложила на свою страницу в соцсети. После это потерпевший написал на жену заявление. Та признала вину, оправдывая свои действия ревностью. Суд приговорил ее к штрафу в 10 тыс. рублей.  

Барнаул 

Алтайская правда

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