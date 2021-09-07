Горняк22: Фактор риска: какие условия рынка «подкашивают» развитие промышленности на Алтае

Производство. Промышленность. Завод "Нортек" Фото: Виталий Барабаш

Предприятия Алтайского края наращивают прибыль год от года, однако некоторые условия рынка могут приостановить их инвестиционные планы

Рост цен на металл, острейший кадровый дефицит, модернизация производств и пандемийные ограничения – основные факторы, которые сегодня оказывают влияние на развитие промышленности в Алтайском крае. В лучшую или худшую сторону. Они не носят критический характер, но заставляют заводы пересматривать свою финансовую и инвестиционную политику.

Позицию производственников «Толку» резюмировал Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая. Свою точку зрения высказал и министр промышленности региона Вячеслав Химочка.

Текст подготовлен для совместного проекта сайта «Толк» и журнала «Автограф», посвященного финансовым результатам промпредприятий Алтайского края и в целом развитию отрасли.

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Лязг металла

Стремительный рост цен на металл с осени 2020 года, по оценке Химочки, стал огромной проблемой для промышленности не только края, но и страны. Он перечисляет предприятия, в продукции которых металл составляет львиную долю себестоимости.

Барнаульский станкостроительный завод производит патроны, часть – по оборонзаказу. Из-за роста цен на сырье себестоимость продукции выросла на 15-20%, с трудом удалось добиться пересмотра сметных показателей в контрактах.

Барнаульский завод прессового оборудования производит металлоемкую продукцию, например, колесные диски для сельхозмашин.

«Алттранс» – производитель трансформаторов.

«Алтайвагон», Барнаульский ВРЗ и многие другие.

В вагоностроении, по данным Мещерякова, доля металла в себестоимости доходит до 40%. На «Алтайвагоне» рассказали, что в 2020 году приобретение нового оборудования позволило предприятию снизить расход сырья и сэкономить более 1 тыс. тонн металла, «цены на который в данный момент достигли десятилетних максимумов».

Химочка уверен, что рост цен на металл отразится на финансовых результатах предприятий по итогам 2021 года:

«Сейчас я понимаю, что мы на прошлогоднюю отметку в 30 млрд рублей по прибыли, возможно, не выйдем. Стоимость металла «съест» ее долю». И это может стать фактором риска, например, в вопросе инвестиционных планов заводов.

Сегодня ситуация немного стабилизировалась. Стоимость металла на рынке не снижается, но она перестала расти, рассказал министр.

Вместе с тем, подчеркивает Мещеряков, цена на металл не линейно влияет на себестоимость конечного продукта. Да, для некоторых металлоемких предприятий машиностроения это критично. Но у многих доля металла в цене не так высока.

«Финансовые показатели предприятий растут. В 2021 году только за пять месяцев их прибыль достигла 26,6 млрд рублей. Последние три года она растет на десятки процентов ежегодно. Даже с учетом ситуации на рынке металла», – резюмировал он.

Модернизация vs занятость

Фото: Александр Шелудченко

Сегодня, отмечают в Союзе, многие промпредприятия показывают рост и производительности труда. В 2019 году в промышленности работали 125,8 тыс. человек, на май 2021 года — 121,8 тыс., то есть на 4 тыс. меньше.

«Это происходит в основном за счет модернизации, – говорит Виктор Мещеряков. – Она у нас идет, надо сказать, неплохо. Если 10 лет назад износ оборудования составлял около 70%, сейчас — 55%. Это очень хорошая динамика, и процесс продолжается».

По его данным, в обновление предприятия в 2019 и в 2020 году инвестировали по 22,3 млрд рубля ежегодно. «В этом году, думаю, будет не меньше. Примерно 80% из этой суммы идет на модернизацию оборудования. И мы видим эффект», – добавляет он.

Да, признает эксперт, увеличение производительности труда не слишком способствует росту занятости.

«Но другой подход не будет стыковаться с эффективностью производства. Покупка каждого нового станка предусматривает сокращение персонала и увеличение выработки, иначе бы смысла не было его приобретать, – объясняет Мещеряков. – Но здесь важно понимать, что если предприятие не будет производить модернизацию, то тогда оно станет просто неконкурентоспособным и будет вынуждено совсем уйти с рынка, что имеет куда худшие социальные последствия».

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«Китай закрыт, Казахстан тоже»

В 2020 году из-за закрытия границ между странами у ряда предприятий Алтайского края, закупившими новое оборудование за рубежом, возникли серьезные проблемы с его установкой. Вопрос важный, так как без шеф-монтажа от производителя завод не может рассчитывать на гарантийные обязательства и обслуживание.

Так, например, Барнаульскому заводу мехпрессов пришлось на несколько месяцев сдвинуть запуск новых линий по производству колесных дисков для сельхозтехники, оборудование для которых закупалось в Поднебесной.

«Что только завод не перепробовал, даже МИД подключали. Но Китай не выпускал специалистов. А вести монтаж по видеосвязи они не соглашались», – рассказал Мещеряков.

Выход в итоге нашли – выяснилось, что предприятие в Ярославле устанавливало такое же оборудование, но для производства дисков на легковые авто. Китайцы разрешили уже обученным специалистам из Ярославля провести монтаж в Барнауле.

«Те приехали, буквально за неделю смонтировали линии на два типоразмера дисков. На третий завод уже сам монтировал», – рассказал Химочка. Но запуск линий из-за этого, по оценкам Мещерякова, оттянулся на год-полтора.

Проблемы возникали и у крупного производителя шин – завода «Нортек» (работает в Барнауле, зарегистрирован в Москве). Как рассказал Химочка, закупленное оборудование поэтапно вводится в эксплуатацию. Предприятие уже запустило линию «Дуплекс».

«Для запуска еще части оборудования получены все необходимые разрешения на въезд иностранных специалистов», – рассказал министр.

По его словам, также работала схема оформления заявки через Минпромторг, который согласовывал с Пограничным управлением ФСБ России приезд наладчика из Европы. Так, например, вышел из ситуации «Алттранс».

То есть, подчеркнул министр, все, кто столкнулся с этой проблемой, так или иначе нашли выход. Но проблема остается.

«Китай остается закрытым, Казахстан тоже. Но в последнем хотя бы есть понимание, какие шаги нужно предпринять, чтобы туда въехать и оттуда выехать. Китай закрыт абсолютно», – сказал Химочка.

Он не отрицает – это может сказаться на инвестиционных планах предприятий:

«Руководитель будет взвешивать: приобретать линию в Китае или, зная риски, пока повременить с этим? Однозначно скажется, не может не сказаться».

Но, добавил он, «руки опускать никто не собирается».

Кадровый вопрос: надеяться не на кого

Тем временем модернизация, обновление оборудования в определенной степени спасает предприятия, потому что найти молодые квалифицированные кадры очень сложно, констатирует Мещеряков.

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Эта проблема как фактор риска развития описывается даже в годовых отчетах предприятий. Скажем, в отчете «Ротора» прямо говорится, что текущая потребность в персонале не закрывается из-за дефицита рабочих кадров (станочников, наладчиков и т.д.)

На прошедшем в августе заседании Союза руководители ФНПЦ «Алтай», «Алтайвагона» именно развитие кадрового потенциала и повышение престижности рабочих профессий назвали основными задачами на будущее.

«Предприятия уже поняли, что надеяться не на кого. ПТУ сократили, остались колледжи и вузы. Их выпускников недостаточно. Например, Барнаульский политехнический техникум обучает порядка 1 тыс. человек, из них по рабочим специальностям для промышленности — 100. Есть еще учебные заведения в Рубцовске, в Бийске. В Заринске тоже работает, но там готовят специалистов целенаправленно для «Алтай-Кокса»», – рассказал он.

В этом году Союз промышленников при поддержке правительства края открыл курсы переподготовки для инженерных кадров в АлтГТУ. С 15 июня до 15 ноября здесь пройдут обучение 66 человек.

«В дальнейшем планируем организовывать такие курсы на средства предприятий и, возможно, бюджета», – рассказал Мещеряков.

Коронавирус косит

В течение года, особенно осенью 2020 года и летом 2021 года, на промпредприятиях фиксировали огромные потери рабочего времени из-за высокой заболеваемости работников, рассказал Мещеряков. В третью волну – даже больше, чем в октябре-ноябре.

«Много людей болело и умирало. На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи», – рассказал он. В третью волну болеть и умирать стало больше сотрудников в возрасте 40-55 лет.

Это привело, во-первых, к значительному росту нагрузки на тех, кто оставался в строю. Во-вторых, значительно повышало риски увеличения сроков исполнения контрактов, что грозило штрафными санкциями.

Предприятия через Союз договаривались с минздравом о проведении за их счет профосмотров мобильными бригадами медиков прямо на заводах, где есть медицинские кабинеты.

Тем временем многие предприятия организованно прививали сотрудников от коронавируса. О темпах прививочной кампании сообщали сайты Барнаульского завода мехпрессов, компании «Сибирь-полиметаллы». По данным минпромэнерго региона, массово вакцинируются сотрудники «Нортека», Бийского котельного завода, АПЗ «Ротор». На недавнем заседании правительства о числе привитых рассказали руководители «Алтайкрайэнерго», СГК.

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