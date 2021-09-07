Горняк22: Жара до +30 градусов продолжит согревать жителей Алтайского края 7 сентября

Цветы. Погода Фото: Виталий Барабаш

Нетипичная для осени жаркая погода продолжает радовать жителей региона. Правда, всего через пару дней ожидается похолодание

Днем 7 сентября в Алтайском крае воздух прогреется до +25…+30 градусов. Осадков в этот день не ожидается, а северный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле во вторник столбики термометров в дневное время поднимутся до +25…+27 градусов. Без осадков, ветер северный, 2-7 м/с.

ТОЛК