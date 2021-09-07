Горняк22: Представитель Бельмондо раскрыл обстоятельства его смерти

Жан-Поль Бельмондо Фото: instagram.com/jeanpaulbelmondo_

Актер снался более чем в восьми десятках лент. Был удостоен премии «Сезар», а также почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф

Адвокат всемирно известного французского актера Жан-Поля Бельмондо раскрыл подробности его смерти. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Мишеля Годеста, артист мирно скончался в своем доме в Париже.

«Он был очень уставший какое-то время. Он скончался мирно», – рассказал Годест.

Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет. В 2001 году актер перенес инсульт, после которого у него начались проблемы со здоровьем.

Ранее «Толк» сообщал о том, что звезда сериалов «Кухня» и «Воронины» умер на сцене во время спектакля.

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