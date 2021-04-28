ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле владелец разбил свой автомобиль, который хотели эвакуировать

Горняк22
8 часов Ago

В Барнауле владелец легкового автомобиля разбил молотком свой транспорт, который хотели эвакуировать. Машина стояла под знаком «Инвалид».

Когда ГИБДД решили эвакуировать автомобиль за парковку под знаком «Инвалид», его владелец разозлились. Как сообщает паблик «Барнаул22», барнаулец, по-видимому, решил действовать по принципу, да не доставайся ты никому, и стал молотком разбивать стекла. Все происходило на глазах у полицейских и соседей.

Также сообщается, что машина была припаркована под знаком, где разрешалась только стоянка для автомобилей инвалидов, в течение недели. Соседи пытались как-то объяснить мужчине, что в доме есть граждане, которым действительно нужно это парковочной место. Но в конце концов пришлось вызывать эвакуатор. 

Барнаул 

Алтайская правда

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