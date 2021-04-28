ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Фура сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

На проспекте Красноармейский около дома № 75 в Барнауле грузовая фура сбила женщину прямо на пешеходном переходе. Она получила травмы.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, авария произошла в полтретьего дня 27 апреля. По предварительным данным, водитель 1971 г.р. на грузовом автомобиле «Вольво» с прицепом сбил женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила телесные повреждения. Женщина была доставлена в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи.

Фото из паблика «Инцидент Барнаул»

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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