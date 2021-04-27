Горняк22: Дым без огня – что произошло с барнаульским «Макдональдсом»

25 апреля, в воскресенье, из расположенного в торговом центре «Лето» ресторана быстрого питания «Макдональдс» эвакуировали посетителей. Причиной стала пожарная тревога. Об этом сообщает сообщество «Барнаул 22» во «ВКонтакте».

Уточняется, что имело место задымление на кухне. Сотрудники вывели посетителей из зала. Один из комментаторов утверждает, что выводить людей начали не сразу и, якобы, запрещали вести видеосъемку.

По данным МЧС, на объекте сработала автоматическая сигнализация. Горения не зафиксировано, все посетители покинули успели покинуть зал до прибытия пожарной бригады.

Фото: googlemaps

Барнаул

Алтайская правда