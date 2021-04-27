Горняк22: В Рубцовске участились нападения бродячих собак на людей

В Алтайском крае следственные органы ведут уголовное дело после нападения бездомных собак на несколько жителей Рубцовска, в том числе детей.

По данным следствия, 19 апреля стая бродячих собак покусала ребёнка в парке «Прометей». В этом же месяце от нападений этих животных пострадали еще несколько горожан.

Как сообщает СУ СК РФ по краю, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят профилактические мероприятия, связанные с безнадзорными животными. Уголовное дело было возбуждено по статье о халатности.

В последнее время в соцсетях всё чаще появляются сообщения из Рубцовска о нападениях бездомных собак. 24 апреля стало известно о нападении дворняг на ребенка по пр. Рубцовскому. Несколько собак бежали за школьником через дорогу. Их отогнали взрослые, которые ехали мимо на автомобиле.

Днём ранее подписчица сообщества «Инцидент Рубцовск» рассказала, что на улице Революционной бездомные собаки покусали её, её сестру и маленького брата. Пострадавшие написали заявление в полицию. Также 23 апреля другая рубцовчанка рассказала, как свора атаковала её в парке им. Кирова. Горожанка также получила укусы.

И это ещё не все сообщения. Таким образом, за короткий период времени в городе произошло сразу несколько нападений безнадзорных животных.

Как сообщила «Алтайской правде» начальник пресс-службы Рубцовска Наталья Мещерякова, на 2021 год никто не вышел в городе на контракт по отлову безнадзорных животных. В прошлом году этим занимался приют «Алиса», который закрылся.

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