Горняк22: В Барнауле будут судить обвиняемого в мошенничестве застройщика

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Центральный районный суд рассмотрит дело о мошенничестве новосибирского застройщика, который продал часть квартир в доме инвесторам

В Алтайском крае рассмотрят дело о мошенничестве девелопера Антона Коновалова (ПТК-30), сообщает «Центр Деловой Жизни».

В 2017 году совладельцы группы «ПТК-30» Владимир Коновалов и его сын Антон лидировали на рынке Новосибирска по вводу жилья в эксплуатацию. Однако в феврале 2018 года они стали фигурантами дела о хищении средств дольщиков, которые вложились в дом на улице Волховской, превратившийся в недострой.

Следствие посчитало, что застройщик продал частным инвесторам 15 квартир, находившихся в банковском залоге. Ущерб оценили почти в 20 млн рублей. Около двух месяцев совладельцы провели в СИЗО, но вскоре им смягчили меру пресечения.

Весной 2021 года расследование дела завершилось: добавились новые эпизоды, и ущерб вырос до 730 млн рублей.

8-й кассационный суд общей юрисдикции решил отправить дело для рассмотрения в Барнаул. Изначально дело должен был рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. Однако прокурор и обвиняемый заявили ходатайство о смене территориальной подсудимости, так как у подсудимых имелись родственные связи с бывшим председателем Новосибирского областного суда.

Учитывая, что один из потерпевших зарегистрирован в Алтайском крае, дело передано в Центральный районный суд Барнаула.

Ранее сообщалось, что «Барнаулкапстрой» обещает погасить долги и избежать банкротства.

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