Горняк22: Кражу 9 тонн рельсов раскрыли в Алтайском крае

Трое жителей Бийска срезали и украли почти 9 тонн рельсов в Зональном районе. Это уголовное дело расследовала транспортная полиция.

Как сообщили в линейном управлении МВД, на подъездном железнодорожном пути кто-то разобрал 50-метровый участок. Полицейские осмотрели место происшествия и заметили следы грузовика, которые вели к гаражному боксу. Внутри стоял ГАЗ-66, груженый фрагментами рельсов.

В машине также было оборудование для газовой резки металла и погрузки похищенного в кузов. Нарушителей задержали с поличным.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемые причастны к двум аналогичным кражам. В общей сложности фигуранты разобрали и похитили 150 метров рельсов массой почти 9 тонн. Добычу они сдавали в пункт приема и переработки металлолома. Ущерб от преступлений превысил 150 тыс. рублей.

Мужчинам предъявили обвинение в краже. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости Бийска

Алтайская правда