Горняк22: Онлайн-шоппинг по-бийски: в коробках из-под чая оказалась глина, хотя заказывали ножи

47-летний житель Бийска хотел купить в интернете два булатных ножа, однако в пришедшей посылке оказались две коробки из-под чая, наполненные глиной, и два маленьких «складешка». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, бийчанин увидел в интернете рекламу о продаже ножей из булатной стали. Он перешел по ссылке в каталог, выбрал два понравившихся ножа и оформил заказ на 4,5 тысячи рублей. Через несколько дней посылка прибыла в почтовое отделение. Однако вместо булатных ножей в ней оказались два маленьких складных ножа и две коробочки из-под чая, наполненные глиной.

«Стоит быть предельно бдительным при заказе товаров через интернет. Безопаснее всего это делать на официальных сайтах или проверенных страницах. В противном случае вы можете лишится денег или получить совсем не то, что заказывали», — напоминает полиция.

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Алтайская правда