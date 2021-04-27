Горняк22: Жительница Заринска призналась, что забила мужа совком и кочергой

61-летняя жительница Заринска обвиняется в том, что избила мужа деревянным бруском, металлическим совком и кочергой. Позже от полученных травм тот скончался на месте происшествия. Об этом сообщают алтайский следком и прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемая у себя дома в Заринске вместе с мужем и друзьями распивали спиртные напитки. Между супругами возникла ссора на бытовой почве. Тогда женщина нанесла мужу множество ударов деревянным бруском, металлическим совком и кочергой по жизненно важным органам.

Обвиняемая признала свою вину. Свой поступок она объяснила неприязненным отношением к мужу, который на протяжении длительного времени причинял ей телесные повреждения. Дело направлено в суд, женщине может грозить лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Новости Заринска

Алтайская правда