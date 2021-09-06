Горняк22: В Алтайском крае военные вновь перекроют федеральную трассу

Военная техника. Колонна Фото: pinterest

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка

Сотрудники ГИБДД предупреждают об ограничении движения транспорта 6 сентября на трассе Р-256 в Алтайском крае, сообщает пресс-служба алтайской Госавтоинспекции.

Так, движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

с 05.00 до 08.00 на автодороге «Б. Ключи – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – СНТ «Горизонт» (186 км ЗАТО Сибирский)»

с 12.00 до 14.00 на автодороге «СНТ «Горизонт» (186 км ЗАТО Сибирский) – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – Б. Ключи»..

В ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на четыре дня закроют проезд на участке улицы Никитина.

ТОЛК