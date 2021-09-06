Горняк22: Алтайский край оказался в лидерах по убыли населения в Сибири

Вокзал Фото: Анна Меньшикова

Из Алтайского края в этом году стали активнее уезжать жители. В пандемийный год миграционные процессы были намного слабее

Алтайский край оказался на втором месте по убыли населения среди регионов Сибири за первое полугодие 2021 года, сообщает Новосибирскстат. Так, за этот период из региона уехало 34 158 человек. В целом по Сибири этот показатель составил 9082 человека.

На первом месте оказалась Омская область, которая потеряла 4881 человек. Далее после Алтая следуют Томская область (-3106) и Иркутская область (-1942).

Все остальные регионы СФО, в том числе и Республика Алтай, показали прирост переезжающих. Так, самый большой поток мигрантов в этом году зафиксирован в Новосибирской области – это 3386 человек. Также нередко переезжают на ПМЖ в Красноярский край, куда прибыли 1255. В Республике Алтай миграционный прирост составил +467 человек.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 11 раз усилилась миграционная убыль населения.

ТОЛК