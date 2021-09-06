Горняк22: Житель Алтайского края хотел вызвать проститутку, а стал жертвой мошенников

Телефонный звонок Фото: pixabay.com

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован в Самарской области

27-летний житель Алтайского края потерял 45 тысяч рублей, став жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Мужчина работал инструктором на одной из турбаз в Майминском районе. Вечером на работе он решил воспользоваться интим-услугами и нашел соответствующее объявление в Интернете.

Незнакомка попросил предоплату в размере двух тысяч рублей, а также оплатить страховку в размере шести тысяч, которые она пообещала вернуть, если у нее не будет претензий к клиенту.

Через какое-то время девушка перезвонила и сообщила о системной ошибке, из-за которой платеж не прошел. Она попросила повторить перевод. Спустя несколько попыток, мужчина получил смс о списании денег в размере 45 тысяч рублей.

После этого девушка перестала отвечать на звонки, а клиент понял, что его обманули.

Ранее сообщалось, что сотрудница барнаульской больницы перечислила 1 млн рублей «жениху из Техаса».

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