Горняк22: Пенсионерка из Новосибирска попросила Путина выплатить еще по 10 тысяч рублей

Пенсионер. Старость. Пенсия Фото: pixabay

Женщина пожаловалась, что еще одна выплата существенно облегчит положение российских пенсионеров, которые, по ее словам, не могут позволить себе элементарных вещей

Пенсионерка из Новосибирска Валентина Лукашева создала петицию на сайте Change.org с просьбой к президенту повторить единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

Она поблагодарила Путина за деньги, пояснив, что для пенсионеров это «спасение». При этом она отметила, что повторная выплата поможет людям закрыть долги по коммуналке, закупить продукты и лекарства.

Пенсионерка заявила, что в период пандемии резко выросли цены и пенсии хватает только на еду. При этом о покупке мяса и фруктов россияне, по ее словам, «даже помыслить не могут».

«По телевизору постоянно можно увидеть картинки, как европейские пенсионеры путешествуют по разным странам. Нам о таком остается только мечтать», – сказала она.

На момент публикации петицию подписали 80 человек.

Ранее сообщалось, что более 700 тысяч алтайских пенсионеров получат «путинскую» выплату.

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