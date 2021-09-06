ГОРНЯК22 07.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Что спасет от опасности 6 сентября: народные приметы на Евтихия Тихого

Горняк22
23 часа Ago

Осень Фото: Анна Меньшикова

На Руси 6 сентября наши предки устраивали посиделки в домах у одиноких женщин и проводили обряд привлечения удачи в дом до начала зимы

6 сентября отмечается народно-христианский праздник «Евтихий Тихий». По-другому его называют «Заря тихая», «Евтихий» и «День Евтихия». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день

Народные традиции 6 сентября

6 сентября в деревнях начинались посиделки. Все женщины собирались в доме у одинокой подруги или вдовы за рукоделием. Они общались, напевали песни и рассказывали друг другу различные истории.

Согласно приметам, на Евтихия нельзя в одиночку ходить в лес. Считается, что тихий голос окликнет и поманит за собой в глубокую чащу. Лучше всего пойти компанией или же вовсе остаться дома – это спасет от опасности.

С этого дня рассветы начинают наступать все позже.

Народные приметы 6 сентября

  • Если на Евтихия пошел дождь – до зимы погода будет сухой.
  • Много желудей на дубе – зима будет морозной и снежной.
  • Заря с этого дня засиживается на небесных посиделках.
  • Синицы раскричались – к скорому ненастью, с ветрами и ливнями.

Источник

ТОЛК

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