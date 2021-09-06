Горняк22: Соцсети: в Барнауле мужчина пытался затащить девочку в кусты у школы

Полиция Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в воскресенье, когда у детей был выходной день. Пострадавшая смогла запомнить внешность нападавшего

В Барнауле незнакомец пытался напасть на девочку возле школы – об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, инцидент произошел вечером 5 августа у стадиона учебного заведения в Индустриальном районе.

Якобы сначала мужчина хотел сфотографировать 10-летнюю школьницу, а потом склонял ее пройти с ним в заросли.

Сообщается, что полиция разыскивает прохожего по приметам, которые запомнила девочка.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек.

ТОЛК