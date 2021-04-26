Горняк22: В алтайском селе рецидивист забрал у женщины на улице телефон

Жительница одного из сел Топчихинского района сообщила в полиции, что неизвестный мужчина на улице выхватил у нее из рук сотовый телефон и убежал.

Женщина возвращалась с работы и разговаривала по сотовому телефону. Вдруг к ней подошел мужчина, выхватил гаджет и скрылся в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил 8 тыс. рублей.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого, ранее судимого мужчину. Потерпевшая опознала и похитителя, и свой сотовый телефон.

Подозреваемый свою вину признал, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

Топчихинский район

Алтайская правда