Горняк22: Ночью в Бийске загорелось историческое здание

25 апреля ночью в Бийске загорелся торговый дом купца Хакина. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях, и по ним видно, как пылает огонь внутри здания.

Огонь охватил историческое здание ночью. Судя по видео, которое было опубликовано в сообществе «Инцидент Бийск», пожар произошел внутри здания.

Пользователи предположили, что здание подожгли. Дом давно уже не эксплуатируется, и вход в него закрыт. Однако через разбитые окна можно без труда попасть внутрь.

Этот памятник архитектуры в центральной части Бийска расположено на углу улиц Двойных и Льва Толстого. Когда-то в нем был магазин, торгующий галантерейными товарами. Одной стеной двухэтажный дом примыкает к зданию городской библиотеки.

Фото: Олег Амелев Видео: сообщество «Инцидент Бийск»

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Алтайская правда