Горняк22: Председатель СК РФ взял на контроль ситуацию с аварийными домами в Барнауле

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, отвечающих за переселение жильцов. Он поручил руководству регионального СК доложить о ситуации с аварийным жильем в Барнауле.

Следственными органами расследуется уголовное дело по двум эпизодам.

5 апреля в жилом доме № 51 по улице 1- я Западная, признанного аварийным, возникла угроза обрушения конструкций. Также в апреле в доме № 54 по улице Советской Армии, который должны были снести еще в 2013 году, произошло частичное разрушение наружной стены. Это повлекло угрозу обрушение кровли и эвакуацию жильцов. Установлено, что сроки отселения жильцов из этого многоквартирного дома чиновниками комитета ЖКХ города не соблюдены, своевременные меры по расселению людей не приняты, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Сегодня в Барнауле аварийными признаны более 220 многоквартирных домов. Их жильцы вышли на митинг с обращением взять ситуацию на контроль и решить проблему.

Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела разобраться в сложившейся ситуации, учитывая доводы жильцов. Он потребовал дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в чьи обязанности входят расселение людей из аварийного жилого фонда.

Барнаул

Алтайская правда