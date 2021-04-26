Горняк22: На Оби перевернулась лодка и утонул рыбак

На Оби в районе Камня перевернулась лодка с двумя рыбками. Одному из них удалось выплыть на берег, а второй не смог выбраться из воды и утонул.

В ночь на 24 апреля четверо мужчин рыбачили в затоне реки Обь недалеко от Камня-на-Оби. Около полуночи двое рыбаков отправились проверять сети.

Отплыв от берега на 25 метров, лодка начала сильно раскачиваться, а потом перевернулась. Один из рыбаков, сумев снять верхнюю одежду, выплыл на берег. Второй не смог выбраться, и его тело достали из-под лодки, сообщают «Каменские известия».

По данному факту следственные органы проводят проверку.

Новости Камня-на-Оби

Алтайская правда