Горняк22: На Оби перевернулась лодка и утонул рыбак

Горняк22: На Оби перевернулась лодка и утонул рыбак26.04.2021
На Оби в районе Камня перевернулась лодка с двумя рыбками. Одному из них удалось выплыть на берег, а второй не смог выбраться из воды и утонул.
В ночь на 24 апреля четверо мужчин рыбачили в затоне реки Обь недалеко от Камня-на-Оби. Около полуночи двое рыбаков отправились проверять сети.
Отплыв от берега на 25 метров, лодка начала сильно раскачиваться, а потом перевернулась. Один из рыбаков, сумев снять верхнюю одежду, выплыл на берег. Второй не смог выбраться, и его тело достали из-под лодки, сообщают «Каменские известия».
По данному факту следственные органы проводят проверку.
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