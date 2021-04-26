Горняк22: В Алтайском крае неуклонно растет количество ландшафтных пожаров

Количество ландшафтных пожаров продолжает расти в Алтайском крае. Только за первую половину дня 25 апреля были ликвидировано 64 пожара.

К такому неуклонному увеличению возгораний приводит теплая и сухая погода, массовые выезды жителей за город для весенней уборки и отдыха, неосторожное или намеренно небрежное обращение с огнем.

Так, только за 25 апреля, с начала суток и по состоянию на 15.00, в регионе ликвидировано 64 пожара. Из них в 11 случаях горел мусор, в 44 — прошлогодняя трава.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю принимаются меры по стабилизации обстановки. Дополнительно созданы временные пожарные посты, сотрудники госпожнадзора регулярно проводят рейды и беседы с гражданами. Одно из таких мероприятий прошло сегодня в барнаульском садоводстве «Дизель».

Однако все эти меры бесполезны, пока граждане не начнут со всей ответственностью относиться к пожарной безопасности. К сожалению, многие забывают о том, что в сухую и ветреную погоду надо особенно осторожно обращаться с огнем. Нередко от травяных пожаров загораются дома, дачные поселки и деревни. И не стоит забывать, что виновных в масштабных пожарах довольно часто находят.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает строго соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний период.

Алтайская правда