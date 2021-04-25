Горняк22: Житель Алтайского края осужден за убийство матери

38-летний житель села Чеканиха Усть-Пристанского района Алтайского края получил 11 лет особого режима за избиение матери, после которого она скончалась.

По данным следствия, в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей 59-летней матери более 40 ударов по телу и голове, в том числе, не менее двух ударов поленом по голове. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к матери, требовавшей постоянного ухода и не занималась хозяйством.

Мужчина ранее уже был неоднократно судим за преступления против собственности. Свою вину он признал. Женщина скончалась на месте преступения.

Усть-Пристанский район

Алтайская правда