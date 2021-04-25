Горняк22: За сутки в Алтайском крае потушено 87 пожаров

Горняк22: За сутки в Алтайском крае потушено 87 пожаров25.04.2021
За минувшие сутки в Алтайском крае организована работа по тушению 87 пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Все пожары носили техногенный характер. Для их тушения привлекалось 504 человека и 168 единиц техники. Сообщество «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» также сообщает, что накануне горел дом в Новоалтайске, из которого прохожие спасли двоих людей.
Напомним, что сегодня в Барнауле празднуется День пожарной охраны, посвященные ему мероприятия проходят на площади Сахарова.