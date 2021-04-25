Горняк22: Алтайского главбуха обвинили сразу в трех тяжких коррупционных преступлениях

Бывшая главбух администраций Солоновского и Лобанихинского сельсоветов Новичихинского района обвиняется в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

По данным следствия и прокуратуры, в 2017 году и с января 2019 по февраль 2020 года главбух воспользовалась доступом к финансовой документации и похитила 127 тысяч рублей из бюджета. Сообщается, что она составляла фиктивные муниципальные контракты на ремонт и отопление. В действительности работы не выполнялись, а деньги за них обвиняемая переводила на подконтрольный банковский счет.

Она полностью признала свою вину и возместила 76 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Новичихинский район

Алтайская правда