Горняк22: Стало известно, когда военные получат единовременные «путинские» выплаты

Военные. Солдаты Фото: Пресс-служба АлтГТУ

Общая сумма выплат, которые учредил президент России, составила 302 млрд рублей. Всего эта мера поддержки коснется около 45 млн человек

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что военные начнут получать единовременные выплаты от президента на следующей неделе, сообщает РИА «Новости».

Так, военные пенсионеры и те, кто проходил службу в силовых структурах, получат по 10 тысяч рублей, а действующим военным положено по 15 тысяч.

Также пособие назначили и остальным пенсионерам. 2 сентября более 30 млн россиян уже получили деньги на карту.

Ранее сообщалось алтайские пенсионеры начали получать по 10 тысяч рублей.

ТОЛК