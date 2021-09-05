Горняк22: На Алтае за 1 млн рублей продают теленка, который попал в stories Киркорова

Фото: Авито

Хозяин животного готов обменять его на недвижимость. При этом он попросил «мошенников и бездельников» не беспокоить его звонками

В Горно-Алтайске выставили на продажу теленка, который видел поп-короля эстрады Филиппа Киркорова, побывавшего недавно в регионе. Объявление размещено на сайте «Авито».

Автор объявления заявил, что именно его теленка заснял в Instagram артист по дороге в отель. Также хозяин теленка готов обменять его на недвижимость в поселке Дубровка или селе Майма.

Напомним, певец Филипп Киркоров пришел в восторг от встречи со стадом коров на трассе в Республике Алтай. При этом он даже остановился, чтобы сделать фото на память.

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