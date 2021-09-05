Горняк22: Руководителем Упрдор «Алтай» официально стал Анатолий Волков

Анатолий Волков Фото: Правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил нового руководителя организации с назначением и пожелал ему успешной работы

Новый руководитель Упрдор «Алтай» Анатолий Волков 3 сентября приступил к работе, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этот же день он встретился с главой региона Виктором Томенко, замруководителя Федерального дорожного агентства Виктором Тимофеевым, а также замминистра транспорта Алтайского края Валерием Никитюком. На встрече они обсудили ход ремонтных работ на федеральных трассах Алтайского края.

Напомним, бывший руководитель Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский покинул свой пост и переехал в другой регион.

Справка: Анатолий Анатольевич Волков родился 1 ноября 1975 года в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. В 2012 году был назначен на должность начальника ФКУ Упрдор «Кубань». А уже через два года возглавил ФКУ Упрдор «Каспий».

С августа 2016 по декабрь 2017 года Волков был министром транспорта Республики Крым. Затем работал на руководящих должностях в структуре РЖД.

С июня 2021 года занимал должность заместителя начальника ФКУ Упрдор «Алтай».

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