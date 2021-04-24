Горняк22: Алтайская сварщица потеряла 700 тысяч на «инвестициях»

Сварщица из Заринска перевела 766 тысяч рублей мошенникам, предлагавшим выгодно вложить деньги. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, женщина заполнила в интернете анкету. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся аналитиком, и предложил совершить выгодную инвестицию. Женщина поверила мошеннику и перевела все свои сбережения на несколько банковских карт.

В настоящее время уголовное дело расследуется, а правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки.

Новости Заринска

Алтайская правда