Горняк22: Жительница Алтая избавила пенсионерку от «порчи» и денег

В Бийске задержали женщину, которая пообещала снять порчу с доверчивой пенсионерки и так похитила у неё 50 тыс. рублей.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, 45-летняя горожанка постучалась в квартиру пожилой женщины, якобы чтобы попросить милостыню. Во время разговора она заявила, что на хозяйке сглаз.

«Ведунья» предложила снять негативную энергию при помощи куриного яйца. Пенсионерка отдала на обряды все свои сбережения и к тому же заплатила «целительнице» за услуги. А через два дня бийчанка поняла, что столкнулась с шарлатанкой, и обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемую нашли и задержали, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Новости Бийска

Алтайская правда