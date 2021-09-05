Горняк22: Жители Алтая могут привиться от гриппа и COVID в мобильных ФАПах

Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay

Вакцинация от коронавируса и гриппа проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС

В выходные, 4 и 5 сентября, в пяти райцентрах Алтайского края будут работать мобильные ФАПы вакцинации от коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Так, поставить прививку можно по следующим адресам:

Алейская ЦРБ, ул. Комсомольская, 128/ул. Пионерская, 12.

Алтайская ЦРБ, ул. Советская, 122.

Кулундинская ЦРБ, ул. Лермонтова, 2.

Павловская ЦРБ, ул. Кунгурова, 1.

Чарышская ЦРБ, пр. Комсомольский, 93.

При этом мобильный ФАП Солонешенской ЦРБ будет прививать от коронавируса и гриппа каждую среду сентября по адресу: ул. Партизанская, 1 (парк «Аист»).

В Барнауле без предварительной записи можно поставить прививку от коронавируса в Диагностическом центре Алтайского края и в горбольнице №4, а также в торговых центрах «Волна» , «Весна», «Геомаркет». При этом в последнем поставить прививку можно не только от коронавируса, но и от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Барнауле заработал мобильный пункт вакцинации против гриппа.

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