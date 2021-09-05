Горняк22: В России общественный транспорт оснастят системой распознавания лиц

Автобусы Фото: Анна Меньшикова

В июле министерство транспорта представило Стратегию цифровой трансформации до 2030 года. Она предполагает введение системы распознавания лиц в транспорте

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что к 2024 году в общественном транспорте заработает система распознавания людей по биометрическим данным, сообщает РИА «Новости».

«По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал он.

Согласно проекту, эта технология позволит пассажирам оплачивать проезд и проходить таможенные досмотры в аэропортах и на вокзалах.

Кроме того, к 2024 году ведомство планирует увеличить среднюю скорость перемещения в городском общественном транспорте на 5%, а к 2030 — на 37%.

Ранее сообщалось, что в России хотят считывать биометрию в такси и каршеринге. Если правительство одобрит законопроект, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

ТОЛК