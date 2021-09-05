Горняк22: В Барнауле появилась мобильная студия звукозаписи

Мобильная студия звукозаписи Фото: управление молодежной политики и реализации программ общественного развития края

Теперь вокалисты Алтайского края смогут создавать свои композиции в любом месте, куда сможет добраться автобус. Эта идея понравилась главе региона

В Краевом дворце молодежи появилась мобильная студия звукозаписи, где молодые вокалисты смогут записывать свои песни, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее с таким предложением к главе региона обратился продюсер музыкального лейбла M.A.R.S. Юрий Мещеряков. Он рассказал, что он пишет песни, участвует в телепроектах и хочет развивать шоу-бизнес на Алтае. Томенко идею поддержал и подарил лейблу автобус Ford Transit.

«Мы планируем совершить тур по Алтайскому краю, познакомиться с талантливой молодежью и дать возможность молодым артистам записать свои песни», – отметил автор проекта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле заработал мобильный пункт вакцинации против гриппа.

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