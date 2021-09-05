Горняк22: В Барнауле выставили на продажу участок под автодром

Фото: Алтайский портал недвижимости

По договору, новый инвестор сможет снять землю сроком на пять лет, за это время он должен выполнить все условия. Строительство капитальных объектов здесь запрещено

В Барнауле объявили аукцион по продаже участка земли по адресу: улица Антона Петрова, 269 и предназначенного для строительства автодрома, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Стартовая цена участка площадью 0, 26 га составляет 124,9 тысяч рублей. Торги пройдут 29 сентября. При этом на данном участке нельзя построить капитальные сооружения.

примечательно, что земля находится в гуще новой коттеджной застройки поселка Солнечная поляна – на пересечении с ул. Геодезической. Он окружен усадьбами, таунхаусами, лесополосой и граничит с проезжей частью. Сейчас эта территория пустует.

Ранее сообщалось, что под Барнаулом продают усадьбу с юртой и мини-парком из камней.

ТОЛК