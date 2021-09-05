Горняк22: Летний привет: жара до +31 градуса придет 5 сентября в Алтайский край

Погода. Тепло. Цветы Фото: Виталий Барабаш

По-настоящему жаркая погода продолжает радовать жителей и гостей региона. Летнее тепло сохранится и в начале следующей недели

Жаркая погода с температурой воздуха до +26…+31 градуса ожидается 5 сентября в Алтайском крае. В этот день в регионе обойдется без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В краевой столице в воскресенье потеплеет до +26…+28 градусов и будет без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

К понедельнику характер погоды существенно не изменится – в этот день по краю ожидается до +32 градусов и без осадков.

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