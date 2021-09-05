Горняк22: День нефтяника 2021: история, традиции, трогательные поздравления

Топливо. Бензин. Нефть. Газ Фото: pixabay.com

5 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Рассказываем о его традициях и истории, а также делимся подборкой поздравлений

Когда отмечается День нефтяника

У Дня нефтяника нет фиксированной даты празднования. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье сентября. В 2021 году дата праздник выпадает на 5 сентября. Об этом сообщает портал calend.ru.

История Дня нефтяника

Полное название праздника – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Его утвердил 28 августа 1965 года глава Верховного Совета Анастас Микоян. В тексте документа было сказано, что отмечать торжество полагается в первое воскресенье сентября.

Его празднуют представители разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов и всех тех, кто связал судьбу с нефтью и газом.

Традиции Дня нефтяника

В этот день проводят торжественные мероприятия, на которых вручают грамоты и ценные подарки лучшим сотрудникам. Внутри коллективов устраивают торжества и проводят концерты.

В «нефтяных» городах в день праздника устраиваются общегородские праздники. На них иногда приглашают выступать известных исполнителей и шоуменов.

Трогательные поздравления с Днем нефтяника

Поздравляю умелых профессионалов своего дела с праздником — Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Желаю богатых скважин и щедрых недр, безопасного труда и высоких достижений в профессиональной сфере. Новых горизонтов и раскрытия потенциала, удачи, успеха и только хорошего настроения!

Поздравляю с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Желаю каждый день находить в своей жизни месторождения успеха, желаю огромных сил и верных идей в качестве топлива для достижения целей. И пусть в работе никогда не будет трудностей, пусть в жизни горит «вечный» огонь любви и удачи.

В День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности желаю процветания и здоровья! Пускай ваш труд помогает увеличить богатства нашей плодородной земли! Пусть ваш труд ценится, а его плоды приносят пользу всей стране! Благополучия вам, сил, добра и успехов!

Поздравляю с праздником силы, ума, терпения, рвения и огня. В День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности от всей души хочу пожелать отменной и чистой работы, светлой и тёплой жизни, большой и яркой удачи, красивой и сверкающей любви, а главное, вечного и неугасаемого здоровья!

С праздником, уважаемые нефтяники! Благодарим вас за профессионализм, ответственность и полную отдачу такой непростой и крайне важной работе. Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма!

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

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