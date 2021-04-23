Горняк22: Прокуратура выявила хищение 3 млн рублей при ремонте каменской котельной

Прокуратура проверила заключение контракта на ремонт котельной №29 в Камне-на-Оби и выявила факт хищения 3 млн рублей.

Как пишет пресс-служба ведомства, котельное оборудование после техперевооружения так и не ввели в эксплуатацию. Это значит, что были нарушены законные права и интересы горожан, которые обслуживаются этой котельной.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В итоге возбуждено уголовное дело по статье о незаконном присвоении или растрате. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы и штраф.

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Алтайская правда