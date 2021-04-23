Горняк22: Бийчанин получил 17 лет строгого режима за убийство из хулиганских побуждений

32-летний житель Бийска приговорен к 17 годам строгого режима за убийство девушки и нападение на ее подругу. Об этом сообщает алтайский следком.

По данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе пересечения улиц Васильева и Социалистической в Бийске мужчина напал с ножом на двух незнакомых ему девушек. Одну он ударил ножом в живот, убив на месте, вторую – в грудь и живот, однако ей удалось выжить.

Нападавший с места происшествия скрылся. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Определенного места жительства мужчина не имел, жил в лесу в шалаше. По его словам, к девушкам он испытал внезапную неприязнь и желание их убить.

Новости Бийска

Алтайская правда