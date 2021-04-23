Горняк22: Катафалк с гробом перевернулся на участке трассы Барнаул-Ребриха

ДТП с участием катафалка произошло на трассе за Павловском в сторону Ребрихи, передает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул».

На видео можно заметить, что рядом с перевернутым катафалком лежит гроб. Комментаторы указывают, что по некоторым признакам гроб не вылетел из катафалка от удара, а был вынесен позже.

Судя по другому видео, опубликованному в том же сообществе, катафалк столкнулся с автомобилем отечественного производства (Жигули).

Фото: скриншот с опубликованного видео

Алтайская правда