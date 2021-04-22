Горняк22: На Алтае вынесен приговор пенсионеру, который присматривал за маленькими дочками друзей

Вынесен приговор 64-летнему жителю Целинного района. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

В августе 2019 года жителя одного из сел Целинного района друзья попросили посидеть с маленькими дочками. Пока родители отсутствовали, пенсионер совершил с их дочерями 5-ти и 6-ти лет насильственные действия сексуального характера. Следствие доказало три эпизода преступной деятельности.

В ходе предварительного следствия обвяняемый вину не признал. Однако были собраны достаточные доказательства, и суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Целинный район

Алтайская правда